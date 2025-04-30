قائد الجيش استقبل رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية

استقبل العماد في مكتبه في اليرزة رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism) الجنرال الأميركي Major Gen. في زيارة قدم خلالها خلفه Major Gen. Michael Leeney الذي تسلّم مهامه اليوم بحضور السفيرة الأميركية في Lisa A. Johnson، وتناول البحث التطورات في الجنوب ومراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

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