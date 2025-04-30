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لبنان

قائد الجيش استقبل رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية

Lebanon 24
30-04-2025 | 05:36
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism) الجنرال الأميركي Major Gen. jasper jeffers في زيارة قدم خلالها خلفه Major Gen. Michael Leeney الذي تسلّم مهامه اليوم بحضور السفيرة الأميركية في لبنان Lisa A. Johnson، وتناول البحث التطورات في الجنوب ومراحل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
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