Advertisement

لبنان

شحادة استقبل سفير اسبانيا ووفد معهد الشرق الأوسط في واشنطن

Lebanon 24
30-04-2025 | 10:16
A-
A+
Doc-P-1353962-638816304211231908.png
Doc-P-1353962-638816304211231908.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، سفير إسبانيا في لبنان، خيسوس سانتوس أغوادو، في مكتبه في الوزارة، حيث تم استعراض أبرز المشاريع التي تعمل وزارة التكنولوجيا على إطلاقها. وأعرب السفير الإسباني عن دعمه الكامل لهذه المبادرات.
Advertisement

كما التقى شحادة وفداً من نقابة "AXAL"، حيث قدم له لمحة عن واقع القطاع اللوجيستي والخدمات التي يقدمها، ناقلاً المشاكل التي يعاني منها القطاع في المعاملات الإدارية الحكومية.

وفي سياق آخر، شارك شحادة في افتتاح مؤتمر حول الأمن السيبراني الذي نظمه مكتب الوزير لشؤون التنمية الإدارية، مؤكدًا على أهمية حماية المعلومات والبيانات الشخصية أثناء عملية رقمنة إدارات الدولة.

ومن بين زوار شحادة، وفد من مجلس إدارة وخبراء معهد الشرق الأوسط في واشنطن، الذي يزور لبنان للاطلاع على خطط الحكومة الإصلاحية ومدى التقدم في تنفيذ ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري.
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية استقبل وفدا من معهد "الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن"
lebanon 24
01/05/2025 03:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة استقبل وفدا من "معهد الشرق الأوسط - واشنطن"
lebanon 24
01/05/2025 03:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة استقبل وفدا من "خط أحمر" برئاسة الصادق
lebanon 24
01/05/2025 03:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل السفير الإيطاليّ واللواء لاوندوس ووفداً من مشيخة العقل
lebanon 24
01/05/2025 03:43:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:46 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:04 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:46 | 2025-04-30
17:34 | 2025-04-30
17:04 | 2025-04-30
16:55 | 2025-04-30
16:33 | 2025-04-30
16:19 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24