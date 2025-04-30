شحادة استقبل سفير اسبانيا ووفد معهد الشرق الأوسط في واشنطن

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استقبل وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور ، سفير في ، ، في مكتبه في الوزارة، حيث تم استعراض أبرز المشاريع التي تعمل على إطلاقها. وأعرب السفير الإسباني عن دعمه الكامل لهذه المبادرات.كما التقى شحادة وفداً من نقابة "AXAL"، حيث قدم له لمحة عن واقع القطاع اللوجيستي والخدمات التي يقدمها، ناقلاً المشاكل التي يعاني منها القطاع في المعاملات الإدارية الحكومية.وفي سياق آخر، شارك شحادة في حول الأمن السيبراني الذي نظمه لشؤون ، مؤكدًا على أهمية حماية المعلومات والبيانات الشخصية أثناء عملية رقمنة .ومن بين زوار شحادة، وفد من مجلس إدارة وخبراء ، الذي يزور لبنان للاطلاع على خطط الحكومة الإصلاحية ومدى التقدم في تنفيذ ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري.