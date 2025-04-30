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لبنان

شيخ العقل يحذر من مخططات لزعزعة الوحدة الوطنية في سوريا

Lebanon 24
30-04-2025 | 09:54
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في لقاءٍ روحي وشعبي أُقيم في مقام الأمير السيد عبد الله التنوخي في عبيه، وجّه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، تحذيراً من "مخططات مشبوهة تهدف إلى ضرب أبناء الوطن الواحد في سوريا"، في ظلّ الأحداث الدامية التي تشهدها منطقتا جرمانا وأشرفية صحنايا.
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وشارك في اللقاء عدد من المشايخ والفاعليات الروحية، وجرى خلاله رفع الفاتحة عن أرواح الشهداء. وأكد الشيخ أبي المنى أن ما يجري يضع الدولة السورية والعقلاء أمام مسؤولياتهم، داعياً إلى ضبط الأمور واحتواء الفتنة وعدم الانجرار خلف شائعات أو تصريحات مدسوسة تمسّ الرموز الدينية، والتي وصفها بأنها جزء من مخطط لضرب النسيج الوطني السوري.

وشدد على أن العقل والحكمة يجب أن يقودا المرحلة، داعياً إلى لملمة الصفوف وتفادي الانفعال، مؤكداً أن ما يصيب أي جزء من الطائفة يطال الجميع في سوريا ولبنان وفلسطين. وأشار إلى تواصل دائم مع القيادات السياسية والروحية في لبنان وسوريا، من بينها وليد جنبلاط والأمير طلال أرسلان، والمراجع الدينية في تركيا وقطر والسعودية، وكذلك مع مفتيي الجمهورية في سوريا ولبنان، في مسعى مشترك لنزع فتيل الفتنة.

وأكد أبي المنى أن طائفة الموحدين لن تتخاذل في نصرة أبنائها، لكنها أيضاً لن تنجر إلى الفوضى وقطع الطرقات، مشدداً على أن كرامة الطائفة تُصان بالعقل والأخلاق والوحدة، لا بالفوضى أو الردود الانفعالية.

وختم الشيخ اللقاء بتجديد الدعوة إلى التمسك بالوحدة والصلوات والبركة الروحية، معتبراً أن هذه الوقفة الشعبية والروحية هي الرد الأقوى على كل من يسعى إلى الاعتداء على الطائفة أو بث الفتنة في صفوفها.
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