10 صهاريج... إحباط عملية تهريب محروقات من لبنان إلى سوريا

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صدر عن – البيان الآتي:بتاريخ 30 /4/ 2025 وضمن إطار مكافحة التهريب عبر الحدود – ، تمكنت وحدة من الجيش من إحباط عملية تهريب 10 صهاريج محمّلة بالمحروقات في منطقة النعمات – مشاريع القاع، كما أوقفت عددًا من الأشخاص المتورطين في عملية التهريب.كذلك أوقفت دورية من في منطقة – المواطن (خ.ح.) لإقدامه بتاريخ 20/4/2025 على طعن مواطن ما أدى إلى مقتله، إثر إشكال حصل بينهما في المنطقة المذكورة.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين في عملية التهريب.