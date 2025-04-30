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لبنان

10 صهاريج... إحباط عملية تهريب محروقات من لبنان إلى سوريا

Lebanon 24
30-04-2025 | 10:53
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 30 /4/ 2025 وضمن إطار مكافحة التهريب عبر الحدود اللبنانيةالسورية، تمكنت وحدة من الجيش من إحباط عملية تهريب 10 صهاريج محمّلة بالمحروقات في منطقة النعمات – مشاريع القاع، كما أوقفت عددًا من الأشخاص المتورطين في عملية التهريب.
كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبل محسنطرابلس المواطن (خ.ح.) لإقدامه بتاريخ 20/4/2025 على طعن مواطن ما أدى إلى مقتله، إثر إشكال حصل بينهما في المنطقة المذكورة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين في عملية التهريب.
 
 
 
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