باسيل استقبل الصادق: تأكيد الحفاظ على الميثاقية وتمثيل كافة شرائح المجتمع البيروتي

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وتم استعراض "كل الإقتراحات المطروحة في اطار البحث عن أفضل خيار حفاظاً على العيش المشترك بين أهلها وسعياً لتأمين الميثاقية وتمثيل كافة شرائح المجتمع البيروتي. كما تم التطرق الى الإشكالية المطروحة حول تداخل الصلاحيات بين ومحافظ بيروت"، بحسب بيان لمكتب .