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لبنان

باسيل استقبل الصادق: تأكيد الحفاظ على الميثاقية وتمثيل كافة شرائح المجتمع البيروتي

Lebanon 24
30-04-2025 | 11:05
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إستقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في منزله في البياضة، النائب وضاح الصادق يرافقه كل من السيد محمد الناطور والسيد ربيع نحاس بحضور كل من النائبين نقولا صحناوي وإدكار طرابلسي والسيد سليم حداد، وجرى نقاش دقيق بين المجتمعين حول الإنتخابات البلدية في بيروت وأهميتها.
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وتم استعراض "كل الإقتراحات المطروحة في اطار البحث عن أفضل خيار حفاظاً على العيش المشترك بين أهلها وسعياً لتأمين الميثاقية وتمثيل كافة شرائح المجتمع البيروتي. كما تم التطرق الى الإشكالية المطروحة حول تداخل الصلاحيات بين المجلس البلدي ومحافظ بيروت"، بحسب بيان لمكتب باسيل
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