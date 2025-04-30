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لبنان

الحجار استقبل ريزا وممثل اليونيسف في لبنان

Lebanon 24
30-04-2025 | 11:27
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وتم البحث في برامج المكتب في لبنان.  
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والتقى ممثل "اليونيسف" في لبنان أخيل لاير، وتمت مناقشة شؤون تتعلق بدعم برامج للأطفال في لبنان.
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