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لبنان

بعد العثور على كميات كبيرة من الدجاج النافق.. المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتحرك

Lebanon 24
30-04-2025 | 12:25
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بناءً على قانون حماية البيئة اللبناني وقانون المياه، والمراسيم ذات الصلة بحماية الموارد المائية والصحة العامة، تُعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن تقديم شكوى قضائية إلى النيابة العامة التمييزية، وتوجيه مراسلات إدارية عاجلة إلى الجهات المعنية، وذلك على خلفية العثور على كميات كبيرة من الدجاج النافق المصاب بإنفلونزا الطيور (طاعون الدجاج) في منطقة عبرا - خراج بلدة مشغرة التابعة لقضاء البقاع الغربي.  
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- تم رصد مخالفة بيئية وصحية جسيمة تتمثل في رمي دجاج نافق مصاب بطاعون الدجاج بالقرب من مجرى نهر الليطاني الفرعي، مما يشكل تهديدًا:  
  - لسلامة الموارد المائية والتربة.  
  - لصحة المواطنين بسبب خطر انتقال العدوى.  
  - للنظام البيئي في المنطقة.  

 الإجراءات المتخذة:
1. شكوى قضائية:
   - تم إحالة الملف إلى القضاء المختص لمحاسبة المتورطين تحت طائلة القانون.  
   - الاستناد إلى المواد ذات الصلة من قانون العقوبات وقانون حماية البيئة وقانون المياه والمادة 50 من قانون الصحة العامة.

2. مراسلات إدارية عاجلة:
   - تنسيق مع وزارة البيئة وزارة الداخلية لاحتواء الأضرار.  
   - إخطار بلدية مشغرة لتعقيم الموقع ونقل النفايات الخطرة.  

3. فحص عيّنات:
   - أخذ عيّنات من المياه والتربة لتقييم مدى التلوث ووضع خطة علاجية

 تحذير عام:
- يُمنع منعًا باتًا رمي النفايات والمخلفات الحيوانية أو الزراعية في المجاري المائية أو الأراضي العامة.  
- يُعتبر هذا الفعل جريمة بيئية يعاقب عليها القانون بالغرامات والسجن.  

نداء للمواطنين:

- التعاون مع الفرق الميدانية لضبط المصادر الملوِّثة.
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