بعد العثور على كميات كبيرة من الدجاج النافق.. المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتحرك

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- تم رصد مخالفة بيئية وصحية جسيمة تتمثل في رمي دجاج نافق مصاب بطاعون الدجاج بالقرب من مجرى الفرعي، مما يشكل تهديدًا:- لسلامة الموارد المائية والتربة.- لصحة المواطنين بسبب خطر انتقال العدوى.- للنظام البيئي في المنطقة.الإجراءات المتخذة:1. شكوى قضائية:- تم إحالة الملف إلى المختص لمحاسبة المتورطين تحت طائلة القانون.- الاستناد إلى المواد ذات الصلة من وقانون حماية البيئة وقانون المياه والمادة 50 من قانون الصحة العامة.2. مراسلات إدارية عاجلة:- تنسيق مع لاحتواء الأضرار.- إخطار بلدية مشغرة لتعقيم الموقع ونقل النفايات الخطرة.3. فحص عيّنات:- أخذ عيّنات من المياه والتربة لتقييم مدى التلوث ووضع خطة .تحذير عام:- يُمنع منعًا باتًا رمي النفايات والمخلفات الحيوانية أو الزراعية في المجاري المائية أو الأراضي العامة.- يُعتبر هذا الفعل جريمة بيئية يعاقب عليها القانون بالغرامات والسجن.نداء للمواطنين:- التعاون مع الفرق الميدانية لضبط المصادر الملوِّثة.