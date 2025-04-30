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لبنان

ماذا أبلغ "حزب الله" الجيش؟ مصدر أمني يكشف

Lebanon 24
30-04-2025 | 12:35
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نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني لبناني قوله أنّ حزب الله أبلغ الجيش أنه لم يعد لديه مواقع عسكرية بجنوب الليطاني.
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وحسب المصدر، فإنّ حزب الله انسحب من مواقع بالجنوب وقال للجيش "أفعلوا ما تريدون".

وأشار المصدر إلى أنّه من المحتمل وجود مواقع لحزب الله في الجنوب لم يتم اكتشافها بعد.

في السياق، وخلال زيارة له إلى الإمارات، قال رئيس الجمهورية جوزاف عون أن الجيش انجز نحو 80 الى 85 في المئة من مهمته في الجنوب، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي يعيق انتشاره الكامل على الحدود.

وقال الرئيس عون إنه "كان قد أشار في بكركي منذ فترة قصيرة، إلى أن موضوع السلاح لا يُقارب في الإعلام، ولكن القرار اتُخذ كما سبق وقلت في خطاب القسم، وتبقى المعالجة. أما في موضوع الجنوب، راعي الاتفاق كانت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وعندما يكون هناك اتفاق بين طرفين، يتوقع منهما أن يحترما توقيعهما.
 
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