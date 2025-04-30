ماذا أبلغ "حزب الله" الجيش؟ مصدر أمني يكشف

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وحسب المصدر، فإنّ حزب الله انسحب من مواقع بالجنوب وقال للجيش "أفعلوا ما تريدون".وأشار المصدر إلى أنّه من المحتمل وجود مواقع لحزب الله في الجنوب لم يتم اكتشافها بعد.في السياق، وخلال زيارة له إلى ، قال رئيس الجمهورية أن الجيش انجز نحو 80 الى 85 في المئة من مهمته في الجنوب، واستمرار يعيق انتشاره الكامل على الحدود.عون إنه "كان قد أشار في قصيرة، إلى أن موضوع السلاح لا يُقارب في الإعلام، ولكن القرار اتُخذ كما سبق وقلت في خطاب القسم، وتبقى المعالجة. أما في موضوع الجنوب، راعي الاتفاق كانت الأميركية وفرنسا، وعندما يكون هناك اتفاق بين طرفين، يتوقع منهما أن يحترما توقيعهما.