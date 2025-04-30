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لبنان

وزير الصحة عرض الاوضاع مع الامين العام لـ"المستقبل"

Lebanon 24
30-04-2025 | 12:24
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 استقبل وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، الامين العام ل"تيار المستقبل" احمد الحريري، وتناول البحث الأوضاع العامة.
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وتم التأكيد خلال اللقاء على دعم المستشفيات الحكومية وتطوير الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
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