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لبنان

في النبطية... إليكم عدد طلبات الترشيح للمجالس البلدية والاختيارية

Lebanon 24
30-04-2025 | 12:41
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سجل اليوم في دوائر سرايا النبطية الحكومية تقديم 31 طلب ترشيح للانتخابات للمجالس البلدية، و20 مرشحا لمقعد مختار وعضو اختياري في قضاء النبطية. (الوكالة الوطنية) 
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