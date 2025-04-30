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لبنان

مُصاب بطلق ناري... العثور على جثة شاب عشريني في عكار!

Lebanon 24
30-04-2025 | 13:07
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عُثر على جثة شاب عشريني مجهولة الهوية، مصابة بطلق ناري في الرأس، وإلى جانبها مسدس، داخل شقة غير صالحة للسكن في قرية تلة الزفير - تلعباس الغربي.
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وحضرت الاجهزة الامنية لمعرفة ملابسات الجريمة ولمعرفة هوية المغدور. (الوكالة الوطنية) 
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