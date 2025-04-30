هاني بحث مع اتحاد الغرف تنفيذ برنامج الإرشاد الزراعي للعامين 2025-2026

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وتم خلال الاجتماع مناقشة مسودة اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز قدرات الوزارة في الوصول إلى الفئات الزراعية المستهدفة، عبر تنظيم وتنفيذ سلسلة من الأنشطة الإرشادية والتدريبية على امتداد المناطق .وسيتضمن البرنامج تنفيذ 500 ندوة إرشادية زراعية تشمل مواضيع متنوعة تتعلق بالإنتاج الزراعي المستدام، للموارد، الأمن الغذائي، سلاسل القيمة الزراعية، والصحة النباتية والحيوانية، ويستهدف أكثر من 10 آلاف مزارع ومزارعة من مختلف المناطق.وأكد هاني خلال اللقاء أن "هذا التعاون بين القطاع العام والخاص يعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع الزراعي وتحقيق تنمية ريفية متوازنة، من خلال رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى العاملين في القطاع الزراعي". وأضاف أن "برنامج الإرشاد يشكّل في سياسات الوزارة لدعم صمود المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي".بدوره، شدد رئيس لجنة الزراعة في على أهمية التنسيق المستمر مع الوزارة لتنفيذ هذا النوع من المبادرات، مشيراً إلى أن "الاتحاد يضع خبراته وإمكاناته في خدمة الزراعة الوطنية ودعم المزارعين في كافة المناطق".يشار إلى أن الوزارة كانت قد باشرت تنفيذ ورش العمل الإرشادية منذ تولّي الوزير هاني مهامه، في إطار خطة عمل استراتيجية تهدف إلى تطوير المهارات الزراعية ورفع الجهوزية لدى المزارعين، على أن تستمر هذه الورش ضمن البرنامج الجديد.