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لبنان

وزير الدفاع: سيطرة الجيش الإسرائيلي على بعض المواقع يعوق انتشار الجيش في جنوب الليطاني

Lebanon 24
30-04-2025 | 13:31
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استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه باليرزة اليوم، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، وتم البحث في دور الاتحاد الأوروبي بدعم وتطوير قدرات الجيش اللبناني. كما عرضت دو وال لبرنامج المساعدات الذي أقره الاتحاد الأوروبي لصالح الجيش اللبناني.
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وتم التطرق إلى أهمية تطبيق القرار 1701، فأكد منسى أن "لبنان يسعى إلى تنفيذه بشكل كامل، غير أنّ استمرار سيطرة جيش العدو الإسرائيلي على بعض المواقع يعوق استكمال انتشار الجيش اللبناني في كامل منطقة جنوب الليطاني".

كما جرى البحث في ضرورة تجديد مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان نظرا لأهمية وجودها في هذه المرحلة الدقيقة.

واستقبل وزير الدفاع سفيرة اليونان في لبنان دسبينا كوكولوبولو، وكانت الزيارة مناسبة لشكره على نجاح زيارة نظيره اليوناني إلى لبنان مطلع الشهر الحالي، ونقلت إليه دعوة رسمية من وزير الدفاع اليوناني لزيارة أثينا، في إطار استكمال البحث في سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

والتقى منسى سفير سلطنة عُمان في لبنان أحمد بن محمد السعيدي في زيارة تعارف وتهنئة، وأعرب السعيدي عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية مع لبنان، مؤكدا وقوفها الدائم إلى جانب لبنان في مختلف الظروف.

واجتمع وزير الدفاع مع وفد من "معهد الشرق الأوسط للدراسات" – واشنطن، وكان عرض للجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في جنوب البلاد تنفيذا للقرار 1701. وأكد منسى "ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من النقاط التي لا يزال يحتلّها في جنوب لبنان، بما يسمح باستكمال انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود الجنوبية"، مشددا على "أهمية التنسيق القائم بين الجيش اللبناني ولجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وتناول البحث موضوع استراتيجية الأمن الوطني التي يعمل على إعدادها رئيس الجمهورية، إضافة إلى عرض دعم الدول المانحة للجيش اللبناني ومساعدته في تطوير قدراته. وتم التطرّق كذلك إلى الوضع القائم على الحدود اللبنانيةالسورية، والجهود المبذولة لإيجاد آلية واضحة للتنسيق في سبيل معالجة المشكلات التي تحصل على الحدود بين البلدين.
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