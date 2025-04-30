لائحة "القرار الحرّ" في قرنة الحمرا: اقترعوا بحرية

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وختمت: "قــرنة الحمــرا ليست فــي منافســة بين لائحتين، بــل هي فـي خضّم معركة بين نهجين، ومنازلة بين مدرستين. صوتكم أمام الستارة، بلِّغوا عن كل مخالفة، وضميركم وراء الستارة، اقترعوا بحرية".