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لبنان

لائحة "القرار الحرّ" في قرنة الحمرا: اقترعوا بحرية

Lebanon 24
30-04-2025 | 13:33
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 اشارت لائحة "القرار الحرّ" للانتخابات البلدية في قرنة الحمرا - المتن الشمالي في بيان، الى انه "عطفاً على بيانها التأسيسي الذي اكدت فيه مرجعية الدستور والامتثال للقانون، والثروة الاخلاقية لا أي ثروة أخرى، نناشد المرشحين والناخبين، أن يكون الاستحقاق البلدي فرصة للتعبير الحر، بحيث يعبر كل فرد من أهلنا عن قراره السيّد المنزّه عن وسائل الترهيب ووسائط الترغيب".
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وختمت: "قــرنة الحمــرا ليست فــي منافســة بين لائحتين، بــل هي فـي خضّم معركة بين نهجين، ومنازلة بين مدرستين. صوتكم أمام الستارة، بلِّغوا عن كل مخالفة، وضميركم وراء الستارة، اقترعوا بحرية".
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