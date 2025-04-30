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لبنان

الرئيس عون التقى سفير لبنان في الإمارات واطّلع على أوضاع الجالية اللبنانية

Lebanon 24
30-04-2025 | 14:05
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 عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعا في مقر إقامته في أبو ظبي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن والعاملين في السفارة والقسم القنصلي، واطلع منهم على أوضاع الجالية اللبنانية في الإمارات وعمل السفارة والقنصلية.
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كما اجتمع رئيس الجمهورية مع رؤساء تحرير الصحف الإماراتية ووكالة أنباء الإمارات، تحدث معهم عن أجواء المحادثات التي عقدها مع رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد، ورد على اسئلتهم التي تناولت الأوضاع العامة في لبنان والتطورات الأخيرة.
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