الرئيس عون التقى سفير لبنان في الإمارات واطّلع على أوضاع الجالية اللبنانية

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كما اجتمع رئيس الجمهورية مع رؤساء تحرير الصحف ووكالة أنباء الإمارات، تحدث معهم عن أجواء المحادثات التي عقدها مع رئيس ، ورد على اسئلتهم التي تناولت الأوضاع العامة في والتطورات الأخيرة.