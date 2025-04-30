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لبنان

تجديد وترميم

Lebanon 24
30-04-2025 | 17:34
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يشهد وسط بيروت ورش ترميم وتجديد للواجهات التجارية ومؤسسات الخدمات، على نطاق ملحوظ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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