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لبنان

643 مرشحا للمقاعد البلدية في قرى وبلدات قضاء زغرتا

Lebanon 24
01-05-2025 | 02:15
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أقفل منتصف ليل امس باب الترشح في مبنى سرايا زغرتا، امام المواطنين الراغبين في الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية التي تجرى الاحد في الحادي عشر من الشهر الحالي. 
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وقد بلغ عدد المرشحين للمقاعد البلدية في قرى وبلدات قضاء زغرتا 643 مرشحاً، فيما بلغ عدد المرشحين للمقاعد الاختيارية 156 مرشحاً.

وقد فازت بلدات ايعال، كفرفو، وراسكيفا بالتزكية.
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