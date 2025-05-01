643 مرشحا للمقاعد البلدية في قرى وبلدات قضاء زغرتا

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أقفل منتصف ليل امس باب الترشح في ، امام المواطنين الراغبين في الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية التي تجرى الاحد في من الشهر الحالي.وقد بلغ عدد المرشحين للمقاعد البلدية في قرى وبلدات قضاء 643 مرشحاً، فيما بلغ عدد المرشحين للمقاعد الاختيارية 156 مرشحاً.وقد فازت بلدات ايعال، ، وراسكيفا بالتزكية.