الحجار في عيد العمال: التزام بالعمل على تحسين اوضاعهم وحماية حقوقهم

كتب والبلديات على حساب الوزارة عبر منصة "اكس" :

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"إلى العاملات والعمال الذين يجهدون بإرادة صلبة كل التقدير والإحترام. اليوم ليس فقط مناسبة للمعايدة والشكر لما يقدمونه من تفانٍ في خدمة الوطن والمجتمع بل دعوة متجددة والتزام بالعمل على تحسين أوضاعهم وحماية حقوقهم، وهذا ما نسعى لتحقيقه".