بوشكيان للعمال: أنتم العمود الفقري للاقتصاد والنهوض الوطني

صدر عن البيان الآتي:

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"في عيد العمال، نستحضر التضحيات اليومية التي يقدمها العمال في كل القطاعات، وهم العمود الفقري للاقتصاد والنهوض الوطني... رغم الصعوبات، يواصلون العطاء بإصرار وإيمان بوطن أفضل. كل الشكر لرئيس الدكتور على جهوده المستمرة في رفع صوت العمال والدفاع عن حقوقهم ومتابعة المطالب المحقّة دون كلل، كل عام وعمال بخير وكرامة".