Advertisement

لبنان

بوشكيان للعمال: أنتم العمود الفقري للاقتصاد والنهوض الوطني

Lebanon 24
01-05-2025 | 02:48
A-
A+
Doc-P-1354272-638816898408985863.jpg
Doc-P-1354272-638816898408985863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن النائب جورج بوشكيان البيان الآتي:
Advertisement
 
"في عيد العمال، نستحضر التضحيات اليومية التي يقدمها العمال في كل القطاعات، وهم العمود الفقري للاقتصاد والنهوض الوطني... رغم الصعوبات، يواصلون العطاء بإصرار وإيمان بوطن أفضل. كل الشكر لرئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على جهوده المستمرة في رفع صوت العمال والدفاع عن حقوقهم ومتابعة المطالب المحقّة دون كلل، كل عام وعمال لبنان بخير وكرامة".
مواضيع ذات صلة
مسعد للعمال: انتم صمام الامان لاقتصادنا
lebanon 24
01/05/2025 14:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخازن للعمال: أنتم عماد الوطن
lebanon 24
01/05/2025 14:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو زيد للعمال: أنتم صنّاع الأمل
lebanon 24
01/05/2025 14:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نعمت عون للمغتربين: أنتم عمود لبنان ونريدكم شركاء في إعادة الإعمار
lebanon 24
01/05/2025 14:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:52 | 2025-05-01
06:36 | 2025-05-01
06:34 | 2025-05-01
06:11 | 2025-05-01
06:09 | 2025-05-01
06:00 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24