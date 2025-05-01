في عيدهم.. السياسيون يعايدون العمال

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في مناسبة عيد العمّال الّذي يُصادف في الأوّل من أيار من كلّ عام، توجّه السياسيّون بالمعايدة إلى العاملات والعمّال اللبنانيّين.سلام: وكتب رئيس الحكومة السابق عبر منصة "أكس": "عمّال هم النبض الحي لمجتمعنا وعيدهم اليوم مناسبة للتأكيد على دورهم الرائد في تعزيز بنياننا الوطني".: من جانبه، كتب والبلديات على حساب الوزارة عبر منصة "اكس": "إلى العاملات والعمال الذين يجهدون بإرادة صلبة كل التقدير والإحترام. اليوم ليس فقط مناسبة للمعايدة والشكر لما يقدمونه من تفانٍ في خدمة الوطن والمجتمع بل دعوة متجددة والتزام بالعمل على تحسين أوضاعهم وحماية حقوقهم، وهذا ما نسعى لتحقيقه".بدر: بدروه، كتب النائب عبر منصة "أكس": "لا تُبنى الأوطان بالأمجاد وحدها، بل بجهود أبنائها وعرق عمّالها. وبمناسبة عيد العمال، نؤكد التزامنا الثابت بالوقوف إلى جانب عمّالنا وعاملاتنا، ودعم حقهم في العيش والإنصاف. بوركت سواعدكم، وكل عام وأنتم بخير".: ، كتب النائب عبر حسابه على "اكس": عمال لبنان يستحقّون وشيخوخة مضمونة. واجبنا الوقوف جنبهم. "الفاعل مستحق أجرته" (بولس الرسول).مسعد: وكتب النائب على منصة "أكس": "في يوم عيد العمال، أتوجه بتحية تقدير لكل يدٍ عاملة تبني وتعطي بصمت وإخلاص. أنتم صمام الأمان لاقتصادنا، والركيزة التي يقوم عليها مستقبل وطننا. نعدكم بأن نبقى أوفياء لقضاياكم، داعمين لحقوقكم، عاملين من أجل حياة كريمة تليق بتضحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك".: كما كتب رئيس " " سليمان فرنجيّة عبر "اكس"، لمناسبة عيد العمّال: "عيدهم يكتمل بدولة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم".: وكتب رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي عبر حسابه على "اكس": "في عيد العمال، نحيي كل يد تُنتج، كل فكرة تُبدع، وكل تعب يُثمر. رغم الأزمات، يبقى العامل اللبناني رمزًا للصبر والكرامة والإرادة. فلنعمل معًا من أجل وطن يليق بتضحياتكم ويقدّر عطاءكم. كل عام وعاملات وعمال لبنان بألف خير".