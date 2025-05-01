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لبنان

في عيدهم.. السياسيون يعايدون العمال

Lebanon 24
01-05-2025 | 03:03
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في مناسبة عيد العمّال الّذي يُصادف في الأوّل من أيار من كلّ عام، توجّه السياسيّون بالمعايدة إلى العاملات والعمّال اللبنانيّين.

سلام: وكتب رئيس الحكومة السابق تمام سلام عبر منصة "أكس": "عمّال لبنان هم النبض الحي لمجتمعنا وعيدهم اليوم مناسبة للتأكيد على دورهم الرائد في تعزيز بنياننا الوطني". 
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الحجار: من جانبه، كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على حساب الوزارة عبر منصة "اكس": "إلى العاملات والعمال الذين يجهدون بإرادة صلبة كل التقدير والإحترام. اليوم ليس فقط مناسبة للمعايدة والشكر لما يقدمونه من تفانٍ في خدمة الوطن والمجتمع بل دعوة متجددة والتزام بالعمل على تحسين أوضاعهم وحماية حقوقهم، وهذا ما نسعى لتحقيقه".

بدر: بدروه، كتب النائب نبيل بدر عبر منصة "أكس": "لا تُبنى الأوطان بالأمجاد وحدها، بل بجهود أبنائها وعرق عمّالها. وبمناسبة عيد العمال، نؤكد التزامنا الثابت بالوقوف إلى جانب عمّالنا وعاملاتنا، ودعم حقهم في العيش الكريم والإنصاف. بوركت سواعدكم، وكل عام وأنتم بخير". 

طرابلسي: من جهته، كتب النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه على "اكس": عمال لبنان يستحقّون حياة كريمة وشيخوخة مضمونة. واجبنا الوقوف جنبهم. "الفاعل مستحق أجرته" (بولس الرسول).

مسعد: وكتب النائب شربل مسعد على منصة "أكس": "في يوم عيد العمال، أتوجه بتحية تقدير لكل يدٍ عاملة تبني وتعطي بصمت وإخلاص. أنتم صمام الأمان لاقتصادنا، والركيزة التي يقوم عليها مستقبل وطننا. نعدكم بأن نبقى أوفياء لقضاياكم، داعمين لحقوقكم، عاملين من أجل حياة كريمة تليق بتضحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك".

فرنجية: كما كتب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيّة عبر "اكس"، لمناسبة عيد العمّال: "عيدهم يكتمل بدولة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم".

عربيد: وكتب رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد عبر حسابه على "اكس": "في عيد العمال، نحيي كل يد تُنتج، كل فكرة تُبدع، وكل تعب يُثمر. رغم الأزمات، يبقى العامل اللبناني رمزًا للصبر والكرامة والإرادة. فلنعمل معًا من أجل وطن يليق بتضحياتكم ويقدّر عطاءكم. كل عام وعاملات وعمال لبنان بألف خير".
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