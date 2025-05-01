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لبنان

السيد: تحية تقدير وامتنان إلى جميع العاملات والعمّال في لبنان

Lebanon 24
01-05-2025 | 04:37
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كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على منصة "اكس" لمناسبة عيد العمال:
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"أتوجه بتحية تقدير وامتنان إلى جميع العاملات والعمّال في لبنان، الذين يواصلون عملهم بإصرار وعزيمة رغم كل التحديات. وفي هذه المناسبة، أخصّ بالشكر فريق وزارة الشؤون الاجتماعية، الذي أظهر خلال السنوات الماضية التزاماً استثنائياً، وكان في طليعة من يخدمون الناس في أصعب الظروف. نؤمن بأن العمل هو الركيزة الأساسية لبناء الأوطان، ونعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية على تطوير سياسات تحمي الحقوق وتعزّز العدالة الاجتماعية".
 
 
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