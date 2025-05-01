السيد: تحية تقدير وامتنان إلى جميع العاملات والعمّال في لبنان

كتبت وزيرة على منصة "اكس" لمناسبة عيد العمال:

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"أتوجه بتحية تقدير وامتنان إلى جميع العاملات والعمّال في ، الذين يواصلون عملهم بإصرار وعزيمة رغم كل التحديات. وفي هذه المناسبة، أخصّ بالشكر فريق ، الذي أظهر خلال السنوات الماضية التزاماً استثنائياً، وكان في طليعة من يخدمون الناس في أصعب الظروف. نؤمن بأن العمل هو الركيزة الأساسية لبناء الأوطان، ونعمل في الاجتماعية على تطوير سياسات تحمي الحقوق وتعزّز العدالة الاجتماعية".