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لبنان

وليد البعريني عن العمال: عهدنا الاستمرار برفع صوتهم

Lebanon 24
01-05-2025 | 05:45
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قال عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النائب وليد البعريني : "لمناسبة عيد العمال، تحية من القلب لكل عمال لبنان الذين يواجهون صعوبات كبيرة، وظلمًا أكبر! تحية لهم، هم المظلومون برواتبهم وبحرمانهم من اي ضمانات وتقديمات اجتماعية، ومن اي رعاية لائقة لهم الآن وفي شيخوختهم...وتحية لكل طامح للعمل من دون ان يلقى فرصة عمل في ظل قلة الفرص والبطالة...عهدنا الاستمرار برفع صوتهم، فواجب الدولة ان تنصفهم!".
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