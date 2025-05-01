وليد البعريني عن العمال: عهدنا الاستمرار برفع صوتهم

قال عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النائب : "لمناسبة عيد العمال، تحية من القلب لكل عمال الذين يواجهون صعوبات كبيرة، وظلمًا أكبر! تحية لهم، هم المظلومون برواتبهم وبحرمانهم من اي ضمانات وتقديمات اجتماعية، ومن اي رعاية لائقة لهم الآن وفي شيخوختهم...وتحية لكل طامح للعمل من دون ان يلقى فرصة عمل في ظل قلة الفرص والبطالة...عهدنا الاستمرار برفع صوتهم، فواجب الدولة ان تنصفهم!".

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