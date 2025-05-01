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لبنان

هذا جديد لائحة "القوّات" في زحلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2025 | 07:55
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اكد مصدر تنظيمي مواكب لتشكيل لائحة القوات اللبنانية في زحلة، ان جميع أعضاء اللائحة ال٢١ تبلغوا ان اسماءهم سوف تعلن في غضون ساعتين ويتم تثبيتها، على ان تؤخذ الصورة التذكارية الرسمية غداً الجمعة بعدما تم فض التحالف مع الكتلة الشعبية والسيدة ميريام سكاف.
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وتجدر الإشارة الى ان عدداً من الأعضاء التي سمتهم سكاف رفضوا الخروج من اللائحة وسيستمرون كمستقلين على لائحة القوات. 
 
 
وكان "لبنان 24" نشر خبراً في وقت سابق تحت عنوان "تحالف القوات - الكتلة الشعبية الى نهاياته وبيان مرتقب". 
 
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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