هذا جديد لائحة "القوّات" في زحلة

اكد مصدر تنظيمي مواكب لتشكيل لائحة في ، ان جميع أعضاء اللائحة ال٢١ تبلغوا ان اسماءهم سوف تعلن في غضون ساعتين ويتم تثبيتها، على ان تؤخذ الصورة التذكارية الرسمية غداً الجمعة بعدما تم فض التحالف مع الكتلة الشعبية والسيدة .

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وتجدر الإشارة الى ان عدداً من الأعضاء التي سمتهم رفضوا الخروج من اللائحة وسيستمرون كمستقلين على لائحة القوات.

وكان " " نشر خبراً في وقت سابق تحت عنوان "تحالف القوات - الكتلة الشعبية الى نهاياته وبيان مرتقب".