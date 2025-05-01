اطلاق مشروع ترميم قصر العدل

في خطوة اصلاحية ضرورية، تحرك وزير العدل المحامي ووزير الأشغال عادل رسامني لاطلاق مشروع ترميم قصر العدل في .

Advertisement

واتصل برسامني، لمتابعة ملف ترميم الذي سبق أن رصدت الاعتمادات اللازمة له واختيرت الجهة المنفذة من خلال مناقصة رسمية.

وقد ابدى رسامني استعداد وزارته للبدء بالإجراءات التنفيذية لاطلاق ورشة العمل.

ومن المقرّر عرض المشروع على في أقرب وقت تمهيدًا لإطلاق الورشة، على أن تكون المهلة المرتقبة للتنفيذ ستة أشهر.