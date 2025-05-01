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لبنان

اطلاق مشروع ترميم قصر العدل

Lebanon 24
01-05-2025 | 08:18
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في خطوة اصلاحية ضرورية، تحرك وزير العدل المحامي عادل نصار ووزير الأشغال عادل رسامني  لاطلاق مشروع ترميم قصر العدل في بعبدا
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واتصل نصار برسامني، لمتابعة ملف ترميم الذي سبق أن رصدت الاعتمادات اللازمة له واختيرت الجهة المنفذة من خلال مناقصة رسمية.
وقد ابدى رسامني  استعداد وزارته للبدء بالإجراءات التنفيذية لاطلاق ورشة العمل. 
ومن المقرّر عرض المشروع على ديوان المحاسبة في أقرب وقت تمهيدًا لإطلاق الورشة، على أن تكون المهلة المرتقبة للتنفيذ ستة أشهر.
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