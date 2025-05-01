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لبنان

لائحة "إحياء شحيم" تنطلق لخوض الانتخابات البلدية

Lebanon 24
01-05-2025 | 08:51
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 أعلن ظهر اليوم، في احتفال أقيم بصالة "فرساي" في بلدة شحيم، عن تشكيل لائحة "إحياء شحيم" لخوض الانتخابات البلدية المقبلة.
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وضمت اللائحة الأسماء التالية: سامي أحمد عبدالله، زيان عبد الكريم عويدات، غسان أديب شعبان، يحيى سعد الدين نجيب عبدالله، بلال أحمد الحاج، وليد حسن الحجار، نجيب علي عبد اللطيف، يحيى كامل تراوي، يحيى محمد كيوان، محمد زهير يونس، عماد حمود يونس، سمير أحمد الحجار، محمد يوسف شعبان، حسين توفيق نجم، محمد ديب حسين، محمد عبد نمر فواز.
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