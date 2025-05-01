لائحة "إحياء شحيم" تنطلق لخوض الانتخابات البلدية

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أعلن ظهر اليوم، في احتفال أقيم بصالة " " في بلدة شحيم، عن تشكيل لائحة "إحياء شحيم" لخوض المقبلة.وضمت اللائحة الأسماء التالية: سامي أحمد عبدالله، زيان ، غسان أديب شعبان، يحيى عبدالله، بلال ، وليد حسن ، نجيب ، يحيى كامل تراوي، ، يونس، عماد يونس، سمير ، محمد ، حسين توفيق نجم، حسين، نمر فواز.