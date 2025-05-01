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لبنان
لائحة "إحياء شحيم" تنطلق لخوض الانتخابات البلدية
Lebanon 24
01-05-2025
|
08:51
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أعلن ظهر اليوم، في احتفال أقيم بصالة "
فرساي
" في بلدة شحيم، عن تشكيل لائحة "إحياء شحيم" لخوض
الانتخابات البلدية
المقبلة.
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وضمت اللائحة الأسماء التالية: سامي أحمد عبدالله، زيان
عبد الكريم
عويدات
، غسان أديب شعبان، يحيى
سعد الدين
نجيب
عبدالله، بلال
أحمد الحاج
، وليد حسن
الحجار
، نجيب
علي عبد اللطيف
، يحيى كامل تراوي،
يحيى محمد
كيوان
،
محمد زهير
يونس، عماد
حمود
يونس، سمير
أحمد الحجار
، محمد
يوسف شعبان
، حسين توفيق نجم،
محمد ديب
حسين،
محمد عبد
نمر فواز.
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