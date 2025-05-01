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لبنان

آخر المعلومات عن انتخابات زحلة... مع من ستتحالف سكاف؟

Lebanon 24
01-05-2025 | 08:57
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علم من مصادر زحلاوية أن عشرة أعضاء ينتمون إلى "التيار الوطني الحر" يستعدّون للترشح لعضوية بلدية زحلة بالتفاهم مع الكتلة الشعبية، التي ترأسها السيدة ميريام سكاف، وذلك على أثر الخلاف الحاصل بين "القوات اللبنانية" والسيدة سكاف، على أن يُعلن هذا التحالف بين "التيار الوطني" وسكاف في غضون ساعات.
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