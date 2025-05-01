آخر المعلومات عن انتخابات زحلة... مع من ستتحالف سكاف؟

علم من مصادر زحلاوية أن عشرة أعضاء ينتمون إلى " " يستعدّون للترشح لعضوية بلدية بالتفاهم مع الكتلة الشعبية، التي ترأسها ، وذلك على أثر الخلاف الحاصل بين " " والسيدة سكاف، على أن يُعلن هذا التحالف بين " " وسكاف في غضون ساعات.

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