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لبنان

عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا

Lebanon 24
01-05-2025 | 11:25
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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة "اكس": "‏في وطنٍ أنهكته الأزمات، لا تزال شريحة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني منسيّة ومهمّشة، رغم دورهم الحيوي في تأهيل أكثر من 65 ألف طالب وطالبة سنويًا، منهم نحو 25 ألفا يتخرجون كل عام. هؤلاء المعلمون والمعلمات، البالغ عددهم قرابة 5000، لم يُنصفوا منذ آخر مرسوم تثبيت في العام 1997، وهم عالقون في فجوة تعاقد مزمنة. ألا يستحقّ هؤلاء أن يُرفَع الغبار عن قانون تثبيتهم في أدراج المجلس النيابي؟ ومتى تُنصف حقوقهم الأساسية، من بدلات المثابرة، إلى صرف المستحقات، وبدل النقل الشهري بدلًا من السنوي؟ هذه الصرخة نوجّهها إلى هيئة مكتب مجلس النواب، إلى الزملاء النواب، وإلى وزيرة التربية... فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا".
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