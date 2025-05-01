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لبنان

لائحة "نهضة جونية": نستنكر الحملات الرخيصة

Lebanon 24
01-05-2025 | 12:46
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صدر عن لائحة "نهضة جونية" البيان التالي:
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يتمّ تداول منشورات بأسماء وهميّة عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، تتضمّن ادعاءات وافتراءات بحق رئيس بلدية حالي في ساحل كسروان. وما يتم نشره يشير بوضوح إلى محاولة رخيصة لربط الأمر بالانتخابات البلدية، وتحميل المنافسين المسؤولية عن بثّ مثل هذه الشائعات، وهذا سلوك بغيض ومرفوض.
إنّ لائحة "نهضة جونية" تؤكد للرأي العام ولأهلها الكرام أنها تدين وتستنكر مثل هذه التصرفات بأشد العبارات، مصرّة على مقاربة الاستحقاق البلدي بقيم الشرف والنبل والرقيّ، ومتمسكة باحترامها لكرامات الأشخاص، وتهيب بالجميع عدم الانجرار وراء حملات التضليل والغايات المشبوهة.
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