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لبنان

غدًا... شيخ العقل يلتقي عددًا من سفراء الدول في لبنان

Lebanon 24
01-05-2025 | 16:09
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يلتقي شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة - فردان، غدا الجمعة الساعة الثالثة بعد الظهر، عددا من سفراء الدول في لبنان، للتداول ومتابعة الجهود المبذولة لوقف التدهور الامني في منطقتي جرمانا وأشرفية صحنايا.
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