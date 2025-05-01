غدًا... شيخ العقل يلتقي عددًا من سفراء الدول في لبنان

يلتقي شيخ العقل لطائفة الشيخ الطائفة - ، غدا الجمعة الساعة الثالثة بعد الظهر، عددا من سفراء الدول في ، للتداول ومتابعة الجهود المبذولة لوقف التدهور الامني في منطقتي جرمانا وأشرفية صحنايا.

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