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لبنان

الخوف من الاغراءات المالية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-05-2025 | 01:45
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لفت مرجع إنتخابي في المتن الى أن عددا كبيرا من البلديات المتنية المنضوية في "إتحاد بلديات المتن" تجنح بإتجاه فوز اللوائح المدعومة من الأحزاب الفاعلة في المتن الشمالي، مما ينعكس بطريقة إيجابية على نتائج انتخابات الاتحاد.
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المصدر أشار الى أن الخوف هو من عمليات إغراء عدد من رؤساء البلديات الذين سيفوزون بمبالغ مالية من أجل إستمالتهم لتغيير نتائج التصويت .
 
المصدر: لبنان 24
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