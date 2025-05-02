الخوف من الاغراءات المالية

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لفت مرجع إنتخابي في المتن الى أن عددا كبيرا من البلديات المتنية المنضوية في "إتحاد بلديات المتن" تجنح بإتجاه فوز اللوائح المدعومة من الأحزاب الفاعلة في ، مما ينعكس بطريقة إيجابية على نتائج انتخابات الاتحاد.المصدر أشار الى أن الخوف هو من عمليات إغراء عدد من رؤساء البلديات الذين سيفوزون بمبالغ مالية من أجل إستمالتهم لتغيير نتائج التصويت .