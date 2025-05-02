حجز امني ايام الانتخاب

تم اتخاذ قرار بحجز كل القوى الامنية ايام الانتخابات ابتداء من السادسة صباحا.اما القوى الامنية المولجة حماية مراكز الاقتراع في كل محافظة يوم الانتخاب فسيتم حجزها قبل ٤٨ ساعة.

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