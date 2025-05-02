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لبنان

حجز امني ايام الانتخاب

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-05-2025 | 02:45
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تم اتخاذ قرار بحجز كل القوى الامنية ايام الانتخابات ابتداء من السادسة صباحا.اما القوى الامنية المولجة حماية مراكز الاقتراع في كل محافظة يوم الانتخاب فسيتم حجزها قبل ٤٨ ساعة.
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المصدر: لبنان 24
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