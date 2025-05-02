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لبنان

مرشحون في أزمة مالية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-05-2025 | 03:45
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تبين أنّ بعض المرشحين للانتخابات الاختيارية يواجهون أزمة مالية تمنعهم من القيام بحملات دعائية موسعة.
وما ظهر هو أن هؤلاء المرشحين سعوا للحصول على تمويل من العائلات القريبة منهم للتمويل وتأمين وجبات غداء للمندوبين.
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المصدر: لبنان 24
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