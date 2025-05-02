مرشحون في أزمة مالية

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تبين أنّ بعض المرشحين للانتخابات الاختيارية يواجهون أزمة مالية تمنعهم من القيام بحملات دعائية موسعة.وما ظهر هو أن هؤلاء المرشحين سعوا للحصول على تمويل من العائلات القريبة منهم للتمويل وتأمين وجبات غداء للمندوبين.