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لبنان

ستريدا جعجع: نخوض معركتين متلازمتين لإنقاذ لبنان

Lebanon 24
02-05-2025 | 02:50
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ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة "جبل الأرز" في معراب، بحضور عدد من أعضاء المؤسسة وممثليها. وتم خلال الاجتماع استعراض الملفات الاجتماعية، الطبية والتعليمية التي تعمل عليها المؤسسة.
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وأكدت جعجع أن لبنان يخوض اليوم معركتين متلازمتين: الأولى على المستوى المحلي من خلال الانتخابات البلدية، والثانية وطنية لاستعادة الدولة عبر فرض السيادة وتطبيق الإصلاحات. ولفتت إلى أن "القوات اللبنانية" تخوض الاستحقاق البلدي بدافع وطني لا طموحًا بالمناصب، معتبرة أن "كل بلدية ناجحة تعني دعمًا إضافيًا لصمود المجتمع في وجه الانهيار".

وشددت جعجع على أن الحزب يرشح الكفاءات لا المحسوبيات، وأن المرأة تحظى بتمثيل لافت في لوائحه، مشيرة إلى أن نسبة النساء على لوائح "القوات" في قضاء بشري بلغت نحو 30%، وهي الأعلى على مستوى لبنان.

ورفضت جعجع التحالف مع الفشل أو التنازل عن المبادئ، معتبرة أن البلديات تشكّل خط الدفاع الأول عن الناس. وحذّرت من أن "لبنان لا يزال في دائرة الخطر ما لم تُضبط الحدود ويُحصر السلاح بيد الدولة".

في الشق الاقتصادي، دعت جعجع إلى إقرار إصلاحات جذرية، مؤكدة أن قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون السرية المصرفية لم يعودا خيارًا بل مسارًا إلزاميًا.

وختمت بدعوة اللبنانيين إلى التمسك بقيام الدولة الحقيقية، مؤكدة أن "القوات اللبنانية" لن تساوم لا على السيادة الوطنية ولا على الكفاءة المحلية، لأن لبنان وقرانا يستحقان الأفضل، مهما كانت التحديات.

كما هنّأت جعجع اللبنانيين بحلول الشهر المريمي، متمنية أن تحمي السيدة العذراء لبنان من الأخطار، ووجهت تحية للعمال في عيدهم، مؤكدة أن لا حقوق لهم من دون قيام دولة عادلة وقوية.
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