ستريدا جعجع: نخوض معركتين متلازمتين لإنقاذ لبنان

Advertisement

ترأست النائبة اجتماع لمؤسسة " " في معراب، بحضور عدد من أعضاء المؤسسة وممثليها. وتم خلال الاجتماع استعراض الملفات الاجتماعية، الطبية والتعليمية التي تعمل عليها المؤسسة.وأكدت أن يخوض اليوم معركتين متلازمتين: الأولى على المستوى المحلي من خلال ، والثانية وطنية لاستعادة الدولة عبر فرض السيادة وتطبيق الإصلاحات. ولفتت إلى أن " " تخوض الاستحقاق البلدي بدافع وطني لا طموحًا بالمناصب، معتبرة أن "كل بلدية ناجحة تعني دعمًا إضافيًا لصمود المجتمع في وجه الانهيار".وشددت أن الحزب يرشح الكفاءات لا المحسوبيات، وأن المرأة تحظى بتمثيل لافت في لوائحه، مشيرة إلى أن نسبة النساء على لوائح "القوات" في قضاء بشري بلغت نحو 30%، وهي الأعلى على مستوى لبنان.ورفضت جعجع التحالف مع الفشل أو التنازل عن المبادئ، معتبرة أن البلديات تشكّل الأول عن الناس. وحذّرت من أن "لبنان لا يزال في دائرة الخطر ما لم تُضبط الحدود ويُحصر السلاح بيد الدولة".في الشق الاقتصادي، دعت جعجع إلى إقرار إصلاحات جذرية، مؤكدة أن وقانون السرية المصرفية لم يعودا خيارًا بل مسارًا إلزاميًا.وختمت بدعوة اللبنانيين إلى التمسك بقيام الدولة الحقيقية، مؤكدة أن "القوات " لن تساوم لا على السيادة الوطنية ولا على الكفاءة المحلية، لأن لبنان وقرانا يستحقان الأفضل، مهما كانت التحديات.كما هنّأت جعجع اللبنانيين بحلول الشهر المريمي، متمنية أن تحمي السيدة لبنان من الأخطار، ووجهت تحية للعمال في عيدهم، مؤكدة أن لا حقوق لهم من دون قيام وقوية.