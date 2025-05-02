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لبنان

حمادة: دروز لبنان يؤيدون وحدة سوريا

Lebanon 24
02-05-2025 | 03:55
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أوضح النائب مروان حمادة، أن ضمانات استمرار اتفاق وقف القتال في جرمانا وصحنايا تأتي من أهالي المنطقة والحكومة السورية، إلا أن الفريق الوحيد الذي لا يمكن ضمانه هو إسرائيل.
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وأشار في حديثه مع "صوت كل لبنان"، إلى أن هناك محاولات لزج الدروز في صراعات، مشددًا على أن الطائفة الدرزية تعتبر أكثر الأطراف تحالفًا مع السنّة في سوريا وخارجها. كما ذكر أن إسرائيل تسعى لتحقيق استراتيجية جديدة تهدف إلى السيطرة على منطقة في جنوب سوريا تمتد إلى التنف ومن ثم إلى العراق، لافتًا إلى أن العنصر الوحيد الذي يمكن أن يوقف هذا المخطط هو وحدة الطائفة الدرزية وتجاوز المحاولات الإسرائيلية لتفريقها عبر المال أو الوعود بقيام دولة خاصة بها.

وأكد حمادة أن دروز لبنان يؤيدون وحدة سوريا ويعارضون قيام دويلة درزية سواء في سوريا أو أي مكان آخر، داعيًا إلى التفاهم مع السلطة السورية الحالية.

وفي ختام حديثه، أضاف أن الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط مستعد لزيارة سوريا مجددًا إذا دعت الحاجة، مؤكدًا أن الخطر الحقيقي ليس من الطائفة الدرزية أو الرئيس أحمد الشرع، بل من إسرائيل.
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