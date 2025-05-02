حمادة: دروز لبنان يؤيدون وحدة سوريا

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أوضح النائب ، أن ضمانات استمرار اتفاق وقف القتال في جرمانا وصحنايا تأتي من أهالي المنطقة والحكومة ، إلا أن الفريق لا يمكن ضمانه هو .وأشار في حديثه مع "صوت كل "، إلى أن هناك محاولات لزج في صراعات، مشددًا على أن تعتبر أكثر الأطراف تحالفًا مع السنّة في وخارجها. كما ذكر أن إسرائيل تسعى لتحقيق استراتيجية جديدة تهدف إلى السيطرة على منطقة في تمتد إلى التنف ومن ثم إلى ، لافتًا إلى أن العنصر الوحيد الذي يمكن أن يوقف هذا المخطط هو وحدة الطائفة الدرزية وتجاوز المحاولات لتفريقها عبر المال أو الوعود بقيام دولة خاصة بها.وأكد أن لبنان يؤيدون وحدة سوريا ويعارضون قيام دويلة درزية سواء في سوريا أو أي مكان آخر، داعيًا إلى التفاهم مع الحالية.وفي ختام حديثه، أضاف أن الزعيم مستعد لزيارة سوريا مجددًا إذا دعت الحاجة، مؤكدًا أن الخطر الحقيقي ليس من الطائفة الدرزية أو ، بل من إسرائيل.