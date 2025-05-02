وزير الصناعة عرض وسفير هنغاريا أهمية التعاون التجاري

التقى سفير هنغاريا في وبحث معه في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد الجانبان" أهمية التعاون التجاري المشترك، مع التركيز على فرص جديدة للتوسع في مختلف القطاعات الصناعية".

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