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لبنان

وزير الصناعة عرض وسفير هنغاريا أهمية التعاون التجاري

Lebanon 24
02-05-2025 | 06:24
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التقى وزير الصناعة جو عيسى الخوري سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ وبحث معه في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد الجانبان" أهمية التعاون التجاري المشترك، مع التركيز على فرص جديدة للتوسع في مختلف القطاعات الصناعية".
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