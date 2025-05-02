استنفار شامل للدفاع المدني خلال الانتخابات في جبل لبنان.. إليكم التفاصيل

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صدر عن والعلاقات العامة في البيان التالي:"تنفيذًا لتوجيهات معالي والبلديات ، وبتعليمات مباشرة من للدفاع المدني بالتكليف العميد ، للدفاع المدني رفع مستوى الجهوزية إلى الحد (100%) في صفوف العناصر والآليات العاملة في المراكز المعنية بالمرحلة الأولى من والاختيارية، وفق تقسيم الدوائر ، والتي تشمل في هذه المرحلة .وفي هذا الإطار، تدخل خطة الاستنفار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح يوم غد السبت ٣ أيار، وتستمر لغاية الساعة الثامنة من صباح الإثنين 5 أيار، حيث وُضعت جميع آليات الإطفاء والإسعاف في حال تأهّب كامل حفاظًا على السلامة العامة واستجابة لأي طارئ.وسيُنفَّذ تمركز ميداني للعناصر والآليات عند الساعة الخامسة من 4 أيار، على التقاطعات الرئيسية وفي محيط مراكز الاقتراع، وفق خطة انتشار مدروسة، لتلبية جميع حالات الطوارئ وضمان سرعة التدخّل.وقد أُنشئت غرفة متابعة ميدانية مشتركة بإشراف العميد فرح لمتابعة التطورات ميدانيًا وتنسيق الجهود على مدار الساعة بما يضمن سرعة الاستجابة وحسن سير العمليات.وإذ تؤكد للدفاع المدني التزامها الكامل بمواكبة هذا بما يحفظ سلامة المواطنين، تدعو إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي طارئ عبر الرقم 125، أو من خلال تطبيق على الرقم 70192693.