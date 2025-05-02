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لبنان

استنفار شامل للدفاع المدني خلال الانتخابات في جبل لبنان.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-05-2025 | 07:08
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صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي:"تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبتعليمات مباشرة من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني رفع مستوى الجهوزية إلى الحد الأقصى (100%) في صفوف العناصر والآليات العاملة في المراكز المعنية بالمرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، وفق تقسيم الدوائر الانتخابية، والتي تشمل في هذه المرحلة محافظة جبل لبنان.
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وفي هذا الإطار، تدخل خطة الاستنفار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الثامنة من صباح يوم غد السبت ٣ أيار، وتستمر لغاية الساعة الثامنة من صباح الإثنين 5 أيار، حيث وُضعت جميع آليات الإطفاء والإسعاف في حال تأهّب كامل حفاظًا على السلامة العامة واستجابة لأي طارئ.

وسيُنفَّذ تمركز ميداني للعناصر والآليات عند الساعة الخامسة من صباح الأحد 4 أيار، على التقاطعات الرئيسية وفي محيط مراكز الاقتراع، وفق خطة انتشار مدروسة، لتلبية جميع حالات الطوارئ وضمان سرعة التدخّل.

وقد أُنشئت غرفة متابعة ميدانية مشتركة بإشراف العميد فرح لمتابعة التطورات ميدانيًا وتنسيق الجهود على مدار الساعة بما يضمن سرعة الاستجابة وحسن سير العمليات.

وإذ تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني التزامها الكامل بمواكبة هذا الاستحقاق الوطني بما يحفظ سلامة المواطنين، تدعو إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي طارئ عبر الرقم 125، أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم 70192693.
 
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