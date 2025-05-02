تدابير أمنيّة إستثنائيّة للجيش... ودعوة إلى المواطنين

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صدر عن ، البيان الآتي:بمناسبة إجراء المرحلة الأولى من انتخابات والاختيارية الواقع فيه 4 / 5 / 2025 ضمن نطاق ، باشرت الوحدات العسكرية المنتشرة اتخاذ تدابير أمنية استثنائية تشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات بهدف حفظ الأمن والاستقرار أثناء العملية ومنع وقوع إشكالات.لذا تدعو المواطنين إلى التجاوب مع هذه التدابير للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولتمكينهم من آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية. كما تدعوهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117.