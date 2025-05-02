بري عرض مع زواره لآخر التطورات

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استقبل رئيس مجلس النواب مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في ، وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد، حيث تم عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤونا متصلة بوزارة الشؤون الإجتماعية.واستقبل سفير مصر العربية علاء موسى الذي سلمه "دعوة خطية لزيارة جمهورية مصر العربية. كما كان اللقاء مناسبة، تم في خلاله عرض للتطورات العامة في والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إعتداءاتها على لبنان وخرقها لبنود القرار الاممي 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار.وبعد الزيارة تحدث السفير موسى: "تشرفت بلقاء بري وكانت فرصة أولا أن أسلمه دعوة رسمية لزيارة مصر في أقرب فرصة، ونحن نسعد به في مصر، دولته رحب بالدعوة ووعدني أنه في أقرب فرصة في الوقت المناسب سوف تتم الزيارة".أضاف موسى :أيضا اللقاء كان فرصة للحديث حول بعض الأمور المتعلقة بلبنان في شقه الإقتصادي وشقه الامني، وكما تعلمون في شقه الإقتصادي هناك خطوات تم إتخاذها من جانب ومن جانب الحكومة، وهي خطوات نرحب بها وفي إنتظار المزيد من الخطوات الاخرى".وتابع:" في الشق الامني، تحدثنا عن إستمرار الخروق الاسرائيلية في لبنان لا سيما الخرق الاخير الاكبر الذي حدث الماضي في الضاحية وما تم من بعده من خروقات أيضا في الجنوب، أكدت له موقف مصر الداعم لتطبيق وقف إطلاق الأعمال العدائية بشكل كامل ومن دون تمييز، وأنه كما طبق لبنان إلتزاماته على أيضا أن يطبق هذه الإلتزامات.تحدثنا أيضا عن الآلية الفنية الآلية للمراقبة ودورها، وهو متفائل خيرا في القيادة الجديدة لهذه الآلية بأن تقوم بدورها في ضبط الامر وفي معالجة شواغل الجانب اللبناني وأيضا التعامل مع الخروق الاسرائيلية" .وختم موسى :"أكدت له أن مصر مع جانب الأصدقاء نواصل إتصالاتنا مع كل الشركاء من أجل ضمان تطبيق هذا الإتفاق بكامله ومن دون تفرقة أو تمييز، ووعدته بأننا سوف نستمر في هذا المسار وصولا الى حل المسألة بشكل نهائي وصولا الى عودة الإستقرار الى لبنان وإنسحاب إسرائيل من الاراضي كافة".وإستقبل رئيس المجلس، رئيس الرابطة السريانية في لبنان حبيب إفرام، وبحثا في المستجدات السياسية.وكان ، التقى رئيس والموازنة الذي وضعه في أجواء زيارته لواشنطن ولقائه مع الادارة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدولي.كما استقبل رئيس المجلس رئيس نادي التضامن صورالدكتور جهاد قنديل مع وفد من النادي اذي قدم له تقديرية.على صعيد آخر، تابع الرئيس بري تحرك الطلاب الثانويين بالشأن المتصل بالإمتحانات الرسمية، ولهذه الغاية أوفد مستشاره الإعلامي الذي التقى وفدا من الطلاب ناقلا اليهم إهتمام رئيس المجلس بمطالبهم التي سوف يتابعها مع وزيرة التربية ريما كرامي.