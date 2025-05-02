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لبنان

عن مشروع قانون استقلالية القضاء... هذا ما أعلنه سلام

Lebanon 24
02-05-2025 | 11:28
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كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء اليوم: 

"مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد ان هذا المشروع:

-يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات.

-يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون احكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها.

-يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات. 

-يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية.

-يعزز من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج".

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