عن مشروع قانون استقلالية القضاء... هذا ما أعلنه سلام

مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد ان هذا المشروع:

-يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات.

-يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون… pic.twitter.com/Kj2j23Ir59 — Nawaf Salam سلام (@nawafasalam) May 2, 2025 Advertisement

"مع إقرار اليوم مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية ، يهمني التأكيد ان هذا المشروع:-يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات.-يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون احكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها.-يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات.-يساهم في إقامة التوازن المفقود بين والسلطتين التشريعية والتنفيذية.-يعزز من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج".