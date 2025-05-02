الجميّل يتحدث عن "خطوة أساسية" في مسار إصلاح الدولة

إن إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي من قبل #الحكومة خطوة أساسية في مسار إصلاح الدولة، وأتقدّم بالتهنئة من #وزير_العدل عادل وكل من عمل بجدّ على هذا الإنجاز. الآن دور #المجلس_النيابي لاستكمال المسار وتحقيق الإصلاح القضائي المنشود.