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لبنان

الجميّل يتحدث عن "خطوة أساسية" في مسار إصلاح الدولة

Lebanon 24
02-05-2025 | 12:46
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كتب رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل عبر حسابه على منصة "إكس":

"إن إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي من قبل الحكومة خطوة أساسية في مسار إصلاح الدولة، وأتقدّم بالتهنئة من وزير العدل عادل نصار وكل من عمل بجدّ على هذا الإنجاز. الآن دور المجلس النيابي لاستكمال المسار وتحقيق الإصلاح القضائي المنشود".

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