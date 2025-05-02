مجلس سيدات الأعمال العرب أنهى زيارته الى لبنان

لبى مجلس سيدات الأعمال العرب دعوة أمينته المالية السيدة كارمن وعقد اجتماع هيئته الادارية في .

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وفي بيان، اشار المجلس الى انه "كانت مناسبة لزيارات ميدانية رسمية إنسانية واقتصادية برئاسة أمينة عام المجلس خيرية الدشتي بهدف دعم المرأة ".

ولفت الى ان "رئيسة المجلس الشيخة حصة الصباح كانت ولا تزال تدعم المرأة اللبنانية، في الحرب وفي السلم، خاصة من خلال اتحاد سيدات الأعمال والمهن الذي ولد من رحم هذا المجلس.



كما زارت اعضاء المجلس اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في حيث تعرفت عن قرب على مجلس سيدات الأعمال العرب .وكان للمجلس ايضا لقاء مع عقيلة السيدة سحر سلام في السراي الحكومي ، ثم لقاء مع النائبة عناية عزالدين في والنائبة نجاة عون ".



وتم خلال الزيارة الى لبنان، توقيع مسودة اتفاق تعاون لتمكين المرأة بين الإتحاد اللبناني لسيدات الأعمال والمهن BPW و BPW Syria ضمن مخطط يضمن للمرأة السورية عودتها الى بلدها.



كما تم اتفاق بين الإتحاد اللبناني لسيدات الأعمال والمهن ومستشفى ماريتيم ممثلا بالسيدة فيفيان على تقديم قسم من أرباح مردود "ممر"- للمحتاجين من مرضى السرطان.



والممر هو مركز معرض دائم وعيادة تمكين اقتصادي يقدمه BPW بالتعاون مع Smart، تم تدشينه الفائت بحضور رئيس البلدية وسام زعرور ، الأمينة العامة للمجلس خيرية الدشتي ، المجلس السيدة صونيا خانجي و بعض سيدات الأعمال العرب وبعض اعضاء BPW لبنان منهم رئيسة فرع رندا كلاب، فيفيان صفير وعدد من الاعلاميين والشخصيات الجبيلية.