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لبنان

مخزومي: برحيل عدنان القصار نفقد قامة مميزة

Lebanon 24
02-05-2025 | 13:54
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نعى النائب فؤاد مخزومي، اليوم الجمعة، الوزير السابق عدنان القصار.
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وكتب عبر حسابه على منصة "اكس":
 
"برحيل الوزير السابق عدنان القصار بعد مسيرة حافلة بالعطاء في الاقتصاد والسياسة والشأن العام، نفقد قامة مميزة طبعت بصمة كبيرة في الاقتصاد اللبناني، الذي كان له فيه إسهامات كبيرة وعطاءات وريادة. نعزي من القلب، عائلته وذويه ومحبيه، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه".
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