Advertisement

لبنان

عُثر عليها مشنوقة في ببنين.. خسرت حياتها والسبب "مجهول"!

Lebanon 24
02-05-2025 | 14:20
A-
A+
Doc-P-1354998-638818179200419624.jpg
Doc-P-1354998-638818179200419624.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُثر، مساء اليوم الجمعة، على الشابة "ع.س.ط." البالغة من العمر 22 عاماً، مشنوقة داخل منزلها في بلدة ببنين - عكار.
Advertisement
 
وعلى الأثر، جرى نقل الشابة إلى مستشفى الخير في المنية فيما ملابسات الوفاة لا تزال غير واضحة.
 
بدورها، فتحت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادثة لمعرفة ما إذا كانت الحادثة هي نتيجة انتحار أم أنَّ هناك شبهة جنائية وراء الوفاة.

مواضيع ذات صلة
بينهم طفلان.. عائلة عُثر عليها مشنوقة داخل المنزل
lebanon 24
03/05/2025 00:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عُثر عليه مشنوقا في هذه المنطقة (صورة)
lebanon 24
03/05/2025 00:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عسكري إيراني يكشف عن إعترافات خطيرة: نفذت اغتيالات بالتعاون مع "باسك" وشخص مجهول
lebanon 24
03/05/2025 00:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
فان مجهول دهسه وتوارى عن الأنظار.. "حسون" فارق الحياة
lebanon 24
03/05/2025 00:54:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:59 | 2025-05-02
16:55 | 2025-05-02
16:25 | 2025-05-02
16:13 | 2025-05-02
15:56 | 2025-05-02
15:45 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24