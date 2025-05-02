عُثر عليها مشنوقة في ببنين.. خسرت حياتها والسبب "مجهول"!

عُثر، مساء اليوم الجمعة، على الشابة "ع.س.ط." البالغة من العمر 22 عاماً، مشنوقة داخل منزلها في بلدة ببنين - .

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وعلى الأثر، جرى نقل الشابة إلى في فيما ملابسات الوفاة لا تزال غير واضحة.

بدورها، فتحت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادثة لمعرفة ما إذا كانت الحادثة هي نتيجة انتحار أم أنَّ هناك شبهة جنائية وراء الوفاة.