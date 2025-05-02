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لبنان

الخازن نعى القصار: كان مثالاً في الأخلاق والوطنية

Lebanon 24
02-05-2025 | 15:10
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نعى النائب فريد هيكل الخازن، مساء اليوم الجمعة، الوزير السابق عدنان القصار.
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وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "رحل الوزير عدنان القصار، الرجل الذي جمع بين الاقتصاد والسياسة بخبرة وهدوء. عرفته عن قرب خلال عملنا المشترك في حكومة ٢٠٠٤. كان مثالاً في الأخلاق والوطنية. رحمه الله، وخالص العزاء لأسرته ومحبيه".
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