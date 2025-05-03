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لبنان

مكث أسبوعين في المستشفى.. "أحمد" فارق الحياة بعدما صدمته سيارة على طريق جل الديب

Lebanon 24
03-05-2025 | 00:10
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استفاقت بلدة الكويخات العكارية على خبر وفاة ابنها الشاب أحمد الحايك، الذي فارق الحياة بعد أسبوعين من المُعاناة في المستشفى، متأثراً بإصابات بليغة تعرض لها إثر حادث سير أليم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وكان أحمد قد صدمته سيارة مسرعة على طريق جل الديب ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة نُقل على إثرها إلى مستشفى أبو جودة لتلقي العلاج، حيث بقي في حالة حرجة طوال الفترة الماضية، قبل أن يُعلن عن وفاته مساء امس الجمعة. 
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