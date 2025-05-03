22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مكث أسبوعين في المستشفى.. "أحمد" فارق الحياة بعدما صدمته سيارة على طريق جل الديب
Lebanon 24
03-05-2025
|
00:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
استفاقت بلدة الكويخات العكارية على خبر وفاة ابنها الشاب
أحمد الحايك
، الذي فارق الحياة بعد أسبوعين من المُعاناة في المستشفى، متأثراً بإصابات بليغة تعرض لها إثر حادث سير أليم، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
Advertisement
وكان أحمد قد صدمته سيارة مسرعة على
طريق جل الديب
ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة نُقل على إثرها إلى
مستشفى أبو جودة
لتلقي العلاج، حيث بقي في حالة حرجة طوال الفترة الماضية، قبل أن يُعلن عن وفاته مساء امس الجمعة.
مواضيع ذات صلة
صدمته سيارة مسرعة على طريق جل الديب... شاهدوا الفيديو المروّع!
Lebanon 24
صدمته سيارة مسرعة على طريق جل الديب... شاهدوا الفيديو المروّع!
03/05/2025 09:50:45
03/05/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من انطلياس باتجاه جل الديب وصولا حتى الزلقا (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من انطلياس باتجاه جل الديب وصولا حتى الزلقا (التحكم المروري)
03/05/2025 09:50:45
03/05/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في جل الديب.. توقيف شخص يراقب السيّارات المركونة ليسرق ما في داخلها
Lebanon 24
في جل الديب.. توقيف شخص يراقب السيّارات المركونة ليسرق ما في داخلها
03/05/2025 09:50:45
03/05/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فان مجهول دهسه وتوارى عن الأنظار.. "حسون" فارق الحياة
Lebanon 24
فان مجهول دهسه وتوارى عن الأنظار.. "حسون" فارق الحياة
03/05/2025 09:50:45
03/05/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سعرها ابتداء من 8 آلاف دولار.. سيارة لبنانية 100% بمواصفات عالمية قريبا في الأسواق (صور)
Lebanon 24
سعرها ابتداء من 8 آلاف دولار.. سيارة لبنانية 100% بمواصفات عالمية قريبا في الأسواق (صور)
02:30 | 2025-05-03
03/05/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حُلّت بالمال
Lebanon 24
حُلّت بالمال
02:45 | 2025-05-03
03/05/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في عكار.. ينشط بسرقة الدرّاجات الآلية وشعبة المعلومات توقفه
Lebanon 24
في عكار.. ينشط بسرقة الدرّاجات الآلية وشعبة المعلومات توقفه
02:43 | 2025-05-03
03/05/2025 02:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرّة الأولى.. منفذو "عملية البيجر" يطلون بشكل علني (فيديو)
Lebanon 24
للمرّة الأولى.. منفذو "عملية البيجر" يطلون بشكل علني (فيديو)
02:27 | 2025-05-03
03/05/2025 02:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة في وجه "القوات"
Lebanon 24
معركة في وجه "القوات"
02:15 | 2025-05-03
03/05/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد إنفصاله عن ماريتا الحلاني... هذا أوّل ما نشره كميل أبي خليل (صورة)
Lebanon 24
بعد إنفصاله عن ماريتا الحلاني... هذا أوّل ما نشره كميل أبي خليل (صورة)
06:27 | 2025-05-02
02/05/2025 06:27:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جدا.. وفاة زوج الفنانة كارول سماحة عن 53 عاماً بعد مُعاناة مع المرض
Lebanon 24
خبر حزين جدا.. وفاة زوج الفنانة كارول سماحة عن 53 عاماً بعد مُعاناة مع المرض
21:30 | 2025-05-02
02/05/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ماريتا الحلاني... ممثل لبنانيّ يُثير الجدل ويحذف صوره مع زوجته هل انفصل عنها؟
Lebanon 24
بعد ماريتا الحلاني... ممثل لبنانيّ يُثير الجدل ويحذف صوره مع زوجته هل انفصل عنها؟
08:34 | 2025-05-02
02/05/2025 08:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... هكذا تضامنت سلاف فواخرجي مع سكان السويداء
Lebanon 24
بالصور... هكذا تضامنت سلاف فواخرجي مع سكان السويداء
09:32 | 2025-05-02
02/05/2025 09:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون
Lebanon 24
في المصارف.. هذا ما فُوجئ به المواطنون
14:10 | 2025-05-02
02/05/2025 02:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-05-03
سعرها ابتداء من 8 آلاف دولار.. سيارة لبنانية 100% بمواصفات عالمية قريبا في الأسواق (صور)
02:45 | 2025-05-03
حُلّت بالمال
02:43 | 2025-05-03
في عكار.. ينشط بسرقة الدرّاجات الآلية وشعبة المعلومات توقفه
02:27 | 2025-05-03
للمرّة الأولى.. منفذو "عملية البيجر" يطلون بشكل علني (فيديو)
02:15 | 2025-05-03
معركة في وجه "القوات"
02:05 | 2025-05-03
بعد شكاوى عن ازدحام خلال عملية تسليم صناديق الاقتراع.. وزير الداخلية في سرايا بيت الدين
فيديو
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
03/05/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
03/05/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
12:08 | 2025-04-30
03/05/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24