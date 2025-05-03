مكث أسبوعين في المستشفى.. "أحمد" فارق الحياة بعدما صدمته سيارة على طريق جل الديب

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استفاقت بلدة الكويخات العكارية على خبر وفاة ابنها الشاب ، الذي فارق الحياة بعد أسبوعين من المُعاناة في المستشفى، متأثراً بإصابات بليغة تعرض لها إثر حادث سير أليم، وفق ما أفادت مندوبة " ".وكان أحمد قد صدمته سيارة مسرعة على ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة نُقل على إثرها إلى لتلقي العلاج، حيث بقي في حالة حرجة طوال الفترة الماضية، قبل أن يُعلن عن وفاته مساء امس الجمعة.