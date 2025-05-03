خبر سار للمتعاقدين.. هذا ما أعلنته وزارة التربية

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أعلنت أنه تم اعداد جداول مستحقات بدل فروقات الساعات المنفذة للمتعاقدين على حساب الصناديق وعددهم ١٩٠٩ متعاقدين، عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول ٢٠٢٤ .كذلك تم اعداد جداول مستحقات بدل المثابرة والصفائح للمتعاقدين في الادارة المركزية والمناطق التربوية عن شهري شباط واذار ٢٠٢٥ ، والذين بلغ عددهم ١٦٨ .ولفتت الوزارة إلى أنها حولت هذه المستحقات ولمرّة أخيرة إلى ، تكون متاحة للقبض مطلع الأسبوع المقبل ، على أن يتم الدفع في المرات المقبلة من خلال مصدر الدخل أي الصناديق ، وسوف تعمل الوزارة على تحويل الأموال إلى هذه الصناديق.