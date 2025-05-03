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لبنان

خبر سار للمتعاقدين.. هذا ما أعلنته وزارة التربية

Lebanon 24
03-05-2025 | 00:28
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أنه تم اعداد جداول مستحقات بدل فروقات الساعات المنفذة للمتعاقدين على حساب الصناديق وعددهم ١٩٠٩ متعاقدين، عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول ٢٠٢٤ .
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كذلك تم اعداد جداول مستحقات بدل المثابرة والصفائح للمتعاقدين في الادارة المركزية والمناطق التربوية عن شهري شباط واذار ٢٠٢٥ ، والذين بلغ عددهم  ١٦٨ .
ولفتت الوزارة إلى أنها حولت هذه المستحقات ولمرّة أخيرة إلى شركة تحويل الأموال ، وسوف تكون متاحة للقبض مطلع الأسبوع المقبل ، على أن يتم الدفع في المرات المقبلة من خلال مصدر الدخل أي الصناديق ، وسوف تعمل الوزارة على تحويل الأموال إلى هذه الصناديق.
 
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