معركة في وجه "القوات"

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حراك جدّي وملموس بدأ يتكوّن في مدينة وبعض قراها، تقوده فاعليات وشخصيات مستقلة وحتى أطراف سياسية وغير مسيحية، بهدف التحضير لمعركة انتخابية بلدية حقيقية في وجه .وبحسب مصادر متابعة، فإن كثر يشعرون أن "القوات" نالت تمثيلًا نيابيًا فاق حجمها الطبيعي في الدائرة، مستفيدة من ظروف لحظوية وتشتت المنافسين، وهناك اليوم رغبة واضحة باعادة التوازن، خصوصًا أن جمهورًا واسعًا في المنطقة يعتبر أن تمثيله السياسي لا يعكس حقيقته الشعبية.التحضيرات لا تزال مستمرة، لكن النقاشات جدّية، والتواصل قائم بين جهات مختلفة لبناء تحالف متماسك قادر على خوض المواجهة ضد "القوات". ويبدو أن جزين تتجه إلى واحدة من أكثر المعارك حماوة في المقبلة.