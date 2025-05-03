Advertisement

لبنان

معركة في وجه "القوات"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-05-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1355110-638818568118257957.jpg
Doc-P-1355110-638818568118257957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حراك جدّي وملموس بدأ يتكوّن في مدينة جزين وبعض قراها، تقوده فاعليات وشخصيات مستقلة وحتى أطراف سياسية مسيحية وغير مسيحية، بهدف التحضير لمعركة انتخابية بلدية حقيقية في وجه حزب القوات اللبنانية.
Advertisement
وبحسب مصادر متابعة، فإن  كثر يشعرون أن "القوات" نالت تمثيلًا نيابيًا فاق حجمها الطبيعي في الدائرة، مستفيدة من ظروف لحظوية وتشتت المنافسين، وهناك اليوم رغبة واضحة باعادة التوازن، خصوصًا أن جمهورًا واسعًا في المنطقة يعتبر أن تمثيله السياسي لا يعكس حقيقته الشعبية.
التحضيرات لا تزال مستمرة، لكن النقاشات جدّية، والتواصل قائم بين جهات مختلفة لبناء تحالف متماسك قادر على خوض المواجهة ضد "القوات". ويبدو أن جزين تتجه إلى واحدة من أكثر المعارك حماوة في الانتخابات البلدية المقبلة.



المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"المستقبل" يخوض "معركة" 80 مختاراً في بيروت
lebanon 24
03/05/2025 12:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة اليمنية: تعد الطائرة هي الثانية التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال 72 ساعة والـ17 خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"
lebanon 24
03/05/2025 12:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار" ومعركة "الوجود" في الاستحقاق البلدي تفاديا لهزائم لاحقة
lebanon 24
03/05/2025 12:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة اتحاد بلديات المتن "على المنخار"
lebanon 24
03/05/2025 12:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

بلديات 2025

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-05-03
04:57 | 2025-05-03
04:54 | 2025-05-03
04:53 | 2025-05-03
04:43 | 2025-05-03
04:32 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24