بيانٌ... هكذا علّق جنبلاط على الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت سوريا

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صدر عن الرئيس السابق للحزب التقدمي البيان الآتي:"أدين الإعتداءات المتكررة على الأراضي ، وكان آخرها التي استهدفت محيط العاصمة ومناطق أخرى ليل الجمعة السبت.وإذ أستنكر هذا الانتهاك الفاضح لسيادة ، الذي لا يساعد على استكمال الحل السياسي الذي نعمل عليه مع الرئيس ، أجدد دعوة والمجتمع الدولي لتوفير كل الدعم لسوريا والوقوف إلى جانبها لتتمكن من بناء دولتها الجديدة ومستقبلها وحماية أمن الوطن والمواطنين، والضغط على العدو الاسرائيلي لوقف تدخّله السافر وخرقه المتمادي جوا وبرّا واحتلاله لأجزاء من الارض السورية".