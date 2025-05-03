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لبنان

فوز مختار بلدة المعيصرة الكسروانية بالتزكية

Lebanon 24
03-05-2025 | 06:37
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فاز المرشح حسن عمرو بمركز المختار في بلدة المعيصرة، بعد عزوف المرشح عوداي عمرو عن ترشحه، افساحا في المجال أمام التوافق الأهلي.
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وتوجه العمل البلدي ل"حزب الله" في منطقة جبل لبنان والشمال بالشكر الى المختار عوداي عمرو على جهوده التي بذلت طيلة فترة خدمته لأهل البلدة وتعاونه مع فاعليات البلدة لتجنيب المعيصرة الانتخابات، متمنيا للمختار حسن عمرو التوفيق في مهمته لخدمة أهالي البلدة. 
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