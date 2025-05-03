فوز مختار بلدة المعيصرة الكسروانية بالتزكية

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فاز المرشح بمركز المختار في بلدة ، بعد عزوف المرشح عوداي عمرو عن ترشحه، افساحا في المجال أمام التوافق الأهلي.وتوجه ل" " في والشمال بالشكر الى المختار عوداي جهوده التي بذلت طيلة فترة خدمته لأهل البلدة وتعاونه مع فاعليات البلدة لتجنيب المعيصرة الانتخابات، متمنيا للمختار حسن عمرو التوفيق في مهمته لخدمة أهالي البلدة.