توزع رؤساء الاقلام على مراكز الاقتراع في قضاء عاليه

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توزع رؤساء الأقلام ومساعدوهم على مراكز الاقتراع في بلدات وقرى قضاء عاليه. كما اكتمل انتشار عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي خارج المراكز. ويسيّر الجيش دوريات في مناطق ، ويقيم نقاطا ثابتة عند بعض المفترقات ومحاور الطرق.وكان رؤساء الأقلام تسلموا قبل الظهر صناديق الاقتراع ومستلزمات العملية في سرايا عاليه، بإشراف القائمقام .