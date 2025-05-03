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لبنان
توزع رؤساء الاقلام على مراكز الاقتراع في قضاء عاليه
Lebanon 24
03-05-2025
|
06:50
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توزع رؤساء الأقلام ومساعدوهم على مراكز الاقتراع في بلدات وقرى قضاء عاليه. كما اكتمل انتشار عناصر الجيش وقوى الامن الداخلي خارج المراكز. ويسيّر الجيش دوريات في مناطق
القضاء
، ويقيم نقاطا ثابتة عند بعض المفترقات ومحاور الطرق.
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وكان رؤساء الأقلام تسلموا قبل الظهر صناديق الاقتراع ومستلزمات العملية
الانتخابية
في سرايا عاليه، بإشراف القائمقام
بدر زيدان
.
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